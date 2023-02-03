«Псевдо-оллстар». Харт — о попадании Халибертона в число резервистов Матча всех звёзд НБА

Атакующий защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» Джош Харт прокомментировал попадание разыгрывающего «Индианы Пэйсерс» Тайриза Халибертона в число резервистов на Матч всех звёзд НБА.



«Поздравляю, псевдо-оллстар», – написал Харт у себя в социальных сетях.

Отметим, что в декабре прошлого года бывший игрок НБА, а ныне комментатор Уолли Щербяк говорил те же самые слова в адрес Халибертона. Щербяк называл Тайриза псевдо-оллстаром, который мечтает попасть на Матч всех звёзд, но не сможет этого сделать.



Напомним, Матч всех звёзд НБА состоится в Лейк-Сити 19 февраля. Ранее пресс-служба лиги объявила имена 14 резервистов на это спортивное мероприятие. Все они были выбраны на основании итогов голосования 30 тренеров НБА.

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