Леброн высказался о рекорде Абдул-Джаббара по очкам в НБА, который он скоро может побить
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о рекорде легендарного Карима Абдул-Джаббара по количеству набранных очков за карьеру, который он в скором времени может побить. В активе Абдул-Джаббара 38 387 очков, а у Леброна их 38 325.
«Думаю, это один из величайших рекордов во всём спорте в целом. Можно сравнить его с рекордом по хоумранам в бейсболе. Это одно из тех достижений, про которые думаешь, что оно никогда не будет побито. Смотришь на всех этих парней вроде Хэнка Аарона, которые так давно удерживают эти позиции, а потом сам подбираешься к этому всё ближе, и появляется мысль: «О, это и правда может случиться», — приводит слова Джеймса ESPN US.
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:
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