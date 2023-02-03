Баркли: выбью из Леброна дурь, если он побьёт рекорд Абдул-Джаббара в матче с «Пеликанс»

Член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли в шутку пригрозил форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу серьёзными последствиями, если тот побьёт рекорд по набранным в НБА очкам, который принадлежит Кариму Абдул-Джаббару. Чтобы это сделать, Леброну достаточно набрать 63 очка. Баркли сказал, что было бы лучше, если б Леброн побил этот рекорд не во время матча с «Нью-Орлеан Пеликанс», который состоится в воскресенье, 5 февраля, а на следующей неделе, когда у Баркли будет эфире на его канале.
«Если он преодолеет эту разницы в 63 очка, я полечу в Новый Орлеан и выбью из него всю дурь. Этот рекорд должен быть запечатлён ТНТ. Будет здорово, если мы станем свидетелями этого. Данный рекорд один из величайших во всём спорте, и мы собираемся показать его либо во вторник, либо в четверг на TNT», — сказал Баркли в эфире NBA on TNT.
Леброн танцует на яхте во время тренировки:
- 3 февраля 2023
-
12:42
-
12:16
-
11:24
-
10:59
-
10:28
-
10:15
-
09:44
-
09:18
-
09:00
-
08:50
-
07:24
-
07:17
-
06:26
-
05:54
-
05:39
-
01:56
-
00:46
-
00:42
-
00:22
-
00:17
- 2 февраля 2023
-
23:39
-
23:38
-
23:34
-
22:02
-
21:53
-
21:45
-
20:59
-
20:59
-
19:43
-
19:00
-
18:49
-
17:55
-
17:52
-
16:43
-
15:36