Яннис Адетокунбо: никогда не думал, что смогу набрать 50 очков в матче НБА

Звёздный форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался о своём выступлении в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (106:105).



Адетокунбо набрал 54 очка и совершил 19 подборов. Греческий баскетболист уже третий раз в нынешнем сезоне набирает 50 и более очков. По этому показателю он сравнялся с Каримом Абдул-Джаббаром, став вторым игроком в истории «Милуоки», который минимум трижды добрался до этой отметки за один сезон.



«Оказаться в одной компании с Каримом Абдул-Джаббаром — большое достижение. Признаться, когда меня только выбрали на драфте, я не думал, что смогу набрать 50 очков в матче НБА. Просто невероятно, как всё сложилось сейчас», — приводит слова Адетокунбо ESPN.



«Милуоки Бакс» в нынешнем сезоне располагается на втором месте в Восточной конференции.

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