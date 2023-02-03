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Яннис Адетокунбо: никогда не думал, что смогу набрать 50 очков в матче НБА

Яннис Адетокунбо: никогда не думал, что смогу набрать 50 очков в матче НБА
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Звёздный форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался о своём выступлении в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (106:105).

Адетокунбо набрал 54 очка и совершил 19 подборов. Греческий баскетболист уже третий раз в нынешнем сезоне набирает 50 и более очков. По этому показателю он сравнялся с Каримом Абдул-Джаббаром, став вторым игроком в истории «Милуоки», который минимум трижды добрался до этой отметки за один сезон.

«Оказаться в одной компании с Каримом Абдул-Джаббаром — большое достижение. Признаться, когда меня только выбрали на драфте, я не думал, что смогу набрать 50 очков в матче НБА. Просто невероятно, как всё сложилось сейчас», — приводит слова Адетокунбо ESPN.

«Милуоки Бакс» в нынешнем сезоне располагается на втором месте в Восточной конференции.

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