Энтони Дэвис назвал цель «Лейкерс» на оставшуюся часть сезона

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис заявил, что команда намерена бороться за попадание в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в оставшейся части регулярного чемпионата.
«Лейкерс» хотят избежать участия в турнире плей-ин. Мы намерены сразу застолбить за собой место в плей-офф», — приводит слова Дэвиса Lakers Daily.
«Лос-Анджелес Лейкерс» в нынешнем сезоне располагается на 12-м месте в турнирной таблице Западной конференции, выиграв 25 матчей и потерпев поражения в 28 играх. В следующем матче «озёрникам» предстоит сыграть с «Нью-Орлеан Пеликанс» на их площадке. Игра состоится в ночь на 5 февраля.
Стоит отметить, что в прошлом сезоне «Лейкерс» не смогли пробиться в плей-офф и в раунд плей-ин, заняв только 11-е место на Западе.
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