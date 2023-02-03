«Парма-Пари» обыграла «Самару» в Единой лиге ВТБ
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Пермская «Парма-Пари» обыграла «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого» в Самаре и завершилась победой гостей паркета со счётом 77:74.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джастин Роберсон, набравший 25 очков. 17 баллов набрал Айзея Риз.
В составе нижегородского клуба 19 очков на счету Джеймса Энниса. Дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов оформил Маркос Найт.
В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ «Самара» сыграет на выезде с «Минском». Встреча состоится 11 февраля. «Парма-Пари» в следующем туре сыграет на домашнем паркете, соперниками пермяков также будет «Минск». Встреча состоится 8 февраля.
Единая лига ВТБ. Группа Б
03 февраля 2023, пятница. 18:00 МСК
Самара
Самара, Россия
Окончен
74 : 77
Парма-Пари
Пермь, Россия
Самара: Эннис - 10, Риверс - 8, Найт - 7, Лазарев - 4, Шелекето - 3, Ивлев - 2, Умрихин - 2, Карданахишвили - 1, Барашков, Зверев, Пичкуров, Чикарев
Парма-Пари: Роберсон - 14, Риз - 12, Джеймс - 4, Диме - 4, Онгвае - 3, Походяев - 2, Антипов, Ботрайт, Будин, Куров, Перевалов, Платунов
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