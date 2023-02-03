«Парма-Пари» обыграла «Самару» в Единой лиге ВТБ

Пермская «Парма-Пари» обыграла «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого» в Самаре и завершилась победой гостей паркета со счётом 77:74.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джастин Роберсон, набравший 25 очков. 17 баллов набрал Айзея Риз.



В составе нижегородского клуба 19 очков на счету Джеймса Энниса. Дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов оформил Маркос Найт.



В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ «Самара» сыграет на выезде с «Минском». Встреча состоится 11 февраля. «Парма-Пари» в следующем туре сыграет на домашнем паркете, соперниками пермяков также будет «Минск». Встреча состоится 8 февраля.