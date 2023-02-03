Защитник «Астаны» Джонсон стал участником конкурса данков на Матче звёзд Единой лиги ВТБ
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Защитник «Астаны» Маркелл Джонсон стал участником конкурса данков на на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ, который состоится 19 февраля на «ВТБ Арене». Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Маркелл Джонсон сыграл в 13 матчах казахстанской команды в этом сезоне, в среднем набирая 12,5 очка, 4,5 передачи и 3,7 подбора.
Помимо Джонсона, в конкурсе данков примут участие форвард ЦСКА Самсон Руженцев и центровой «Минска» Зак Смит. Окончательный состав участников конкурса лига объявит позднее. Отметим, что Матч всех звёзд пройдёт в формате «Новая школа» против «Старой школы».
Команда «Новой школы» будет состоять из игроков не старше 29 лет на день проведения соревнований, команда «Старой школы» — из игроков 30 лет и старше.
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