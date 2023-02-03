Защитник «Астаны» Джонсон стал участником конкурса данков на Матче звёзд Единой лиги ВТБ

Защитник «Астаны» Маркелл Джонсон стал участником конкурса данков на на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ, который состоится 19 февраля на «ВТБ Арене». Об этом сообщает пресс-служба лиги.



Маркелл Джонсон сыграл в 13 матчах казахстанской команды в этом сезоне, в среднем набирая 12,5 очка, 4,5 передачи и 3,7 подбора.



Помимо Джонсона, в конкурсе данков примут участие форвард ЦСКА Самсон Руженцев и центровой «Минска» Зак Смит. Окончательный состав участников конкурса лига объявит позднее. Отметим, что Матч всех звёзд пройдёт в формате «Новая школа» против «Старой школы».



Команда «Новой школы» будет состоять из игроков не старше 29 лет на день проведения соревнований, команда «Старой школы» — из игроков 30 лет и старше.