Базаревич прокомментировал поражение «Самары» в матче с «Пармой-Пари»

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич прокомментировал поражение своих подопечных в матче с «Пармой-Пари».



«Обидно проиграть последним броском. У меня нет глобальных претензий к игрокам: мы выкладывались. Но столкнулись с некоторыми трудностями: Джордан получил травму в матче в Саратове, и его нам очень не хватило, Ивлев болел, Умрихин тоже. Не хватило реализации. Мы были агрессивны, активны. Но поначалу отпустили, а затем сыграли роль наши ошибки. Мы в первой половине подбирались близко — и теряли простые мячи. Во второй половине уже имели преимущество — и допустили потери в переломные моменты: повели 6 очков — и два раза потеряли мяч плюс получили технический… Эти детали и решили игру. Но мы чувствовали поддержку болельщиков: их сегодня было много — и поддержка была отличная. Атмосфера была отличная. Жаль, их не порадовали», — приводит слова Базаревича официальный сайт «Самары».