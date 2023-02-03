«Фенербахче» обыграл «Альбу» в Евролиге
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Турецкий «Фенербахче» одержал победу в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги с немецкой «Альбой». Встреча прошла в Стамбуле (Турция) на стадионе «Улкер Спортс Арена» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 101:86.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Найджел Хэйс, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов. 18 очков набрал Джонатан Мотли.
В составе «Альбы» 13 очков набрал Янни Ветцель. 12 очков на счету Йовела Зусмана.
В следующем туре «Фенербахче» сыграет на домашнем паркете с «Олимпией Милан». Встреча состоится 10 февраля и начнётся в 20:45 мск. «Альба» в 24-м туре регулярного чемпионата встретится с «Олимпиакосом». Матч пройдёт в Германии 8 февраля, начало запланировано на 22:00 мск.
Евролига. Регулярный чемпионат. 23-й тур
03 февраля 2023, пятница. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
101 : 86
Альба
Берлин, Германия
Фенербахче: Хэйс - 24, Мотли - 18, Эдвардс - 13, Гудурич - 12, Калатес - 10, Пьерр - 9, Уилбекин - 8, Букер - 6, Адетокунбо - 1, Бирсен, Махмутоглу, Хазер
Альба: Ветцель - 13, Зусман - 12, Блатт - 11, Ламмерс - 10, Олинде - 10, Тиман - 10, Смит - 9, Кумадже - 4, Прочида - 4, Маттиссек - 2, Сикма - 1, Ло
Комментарии
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