«Реал» обыграл «Монако» в Евролиге

Мадридский «Реал» одержал победу в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Монако». Встреча прошла в Монако на стадионе «Салле Гастон Медесен» и завершилась победой гостей паркета со счётом 95:91.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марио Хезонья, набравший 30 очков. 14 очков набрал Джанан Муса. 13 баллов на счету Габриэля Дека.



В составе «Монако» 23 очка набрал Майк Джеймс. 16 очков на счету Эли Окобо. 15 баллов набрал Альфа Диалло.



В следующем туре «Реал» сыграет на выезде с «Анадолу Эфес». Встреча состоится 9 февраля и начнётся в 20:30 мск. «Монако» в 24-м туре регулярного чемпионата встретится с АСВЕЛом. Матч пройдёт в Монако 10 февраля, начало запланировано на 21:00 мск.