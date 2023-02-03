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«Реал» обыграл «Монако» в Евролиге

«Реал» обыграл «Монако» в Евролиге
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Мадридский «Реал» одержал победу в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Монако». Встреча прошла в Монако на стадионе «Салле Гастон Медесен» и завершилась победой гостей паркета со счётом 95:91.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марио Хезонья, набравший 30 очков. 14 очков набрал Джанан Муса. 13 баллов на счету Габриэля Дека.

В составе «Монако» 23 очка набрал Майк Джеймс. 16 очков на счету Эли Окобо. 15 баллов набрал Альфа Диалло.

В следующем туре «Реал» сыграет на выезде с «Анадолу Эфес». Встреча состоится 9 февраля и начнётся в 20:30 мск. «Монако» в 24-м туре регулярного чемпионата встретится с АСВЕЛом. Матч пройдёт в Монако 10 февраля, начало запланировано на 21:00 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 23-й тур
03 февраля 2023, пятница. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
91 : 95
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Монако: Джеймс - 23, Окобо - 16, Диалло - 15, Браун - 7, Мотеюнас - 7, Блоссомгейм - 6, Холл - 6, Лойд - 4, Монеке - 4, Уаттара - 3, Стразель
Реал Мадрид: Хезонья - 30, Муса - 14, Дек - 13, Льюль - 10, Ябуселе - 9, Ханга - 7, Тавареш - 3, Уильямс-Госс - 3, Корнели - 2, Пуарье - 2, Родригес - 2, Козёр
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