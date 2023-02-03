«Анадолу Эфес» проиграл «Олимпиакосу» в Евролиге

Греческий «Олимпиакос» одержал победу в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги с турецким «Анадолу Эфес». Встреча прошла в Пирее (Греция) на стадионе «Пис энд Френдшип Стадиум» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 76:70.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Александар Везенков, набравший 23 очка. 13 очков на счету Михалиса Лунциса.



В составе «Анадолу Эфес» по 10 очков набрали Василие Мицич, Элайджа Брайант, Родриг Бьёбуа и Шейн Ларкин.



В следующем туре «Олимпиакос» сыграет на выезде с немецкой «Альбой». Встреча состоится 8 февраля и начнётся в 22:00 мск. «Анадолу Эфес» в 24-м туре регулярного чемпионата встретится с «Реалом». Матч пройдёт в Турции 9 февраля, начало запланировано на 20:30 мск.