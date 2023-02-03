«Анадолу Эфес» проиграл «Олимпиакосу» в Евролиге
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Греческий «Олимпиакос» одержал победу в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги с турецким «Анадолу Эфес». Встреча прошла в Пирее (Греция) на стадионе «Пис энд Френдшип Стадиум» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 76:70.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Александар Везенков, набравший 23 очка. 13 очков на счету Михалиса Лунциса.
В составе «Анадолу Эфес» по 10 очков набрали Василие Мицич, Элайджа Брайант, Родриг Бьёбуа и Шейн Ларкин.
В следующем туре «Олимпиакос» сыграет на выезде с немецкой «Альбой». Встреча состоится 8 февраля и начнётся в 22:00 мск. «Анадолу Эфес» в 24-м туре регулярного чемпионата встретится с «Реалом». Матч пройдёт в Турции 9 февраля, начало запланировано на 20:30 мск.
Евролига. Регулярный чемпионат. 23-й тур
03 февраля 2023, пятница. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
76 : 70
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Олимпиакос: Везенков - 23, Лунцис - 13, Маккиссик - 10, Фалль - 10, Папаниколау - 6, Ларенцакис - 5, Блэк - 4, Боломбой - 2, Уолкап - 2, Канаан - 1, Цамис
Анадолу Эфес: Брайант - 10, Бьёбуа - 10, Ларкин - 10, Мицич - 10, Данстон - 9, Жижич - 9, Клайберн - 8, М'Байе - 4, Гази, Пляйсс, Синглтон, Тунджер
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