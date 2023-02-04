«Даллас» обсудит с «Бруклином» возможную сделку по Ирвингу. Приоритет игрока — «Лейкерс»

«Лейкерс», «Финикс» и «Даллас» являются потенциальными претендентами на разыгрывающего «Бруклина» Кайри Ирвинга, сообщает журналист Шэмс Чарания.
Сегодня стало известно, что Ирвинг запросил у руководства «Нетс» обмен. Если клуб не обменяет защитника до дедлайна, он уйдёт на правах свободного агента в июле.
Ирвинг не предоставил «Нетс» список команд, в которые он хотел бы перейти, но по-прежнему проявляет интерес к «Лейкерс».
«Даллас» ранее проявлял интерес к Ирвингу и, как ожидается, обсудит возможную сделку с «Нетс» до дедлайна, который наступит в четверг. Отмечается, что генеральный менеджер «Далласа» Нико Харрисон, бывший исполнительный директор Nike, и главный тренер команды Джейсон Кидд имеют давние отношения с Ирвингом.
Ирвинг в нынешнем сезоне провел 40 матчей, набирая в среднем 27,1 очка, 5,1 подбора, 5,3 передачи, 1,1 перехвата и 0,8 блок-шота.
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