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4 февраля в Красноярске пройдёт Матч звёзд АСБ

4 февраля в Красноярске пройдёт Матч звёзд АСБ
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Сегодня, 4 февраля, в Красноярске состоится Матч звёзд АСБ — яркое событие на экваторе сезона, которое ежегодно объединяет самых выдающихся студентов-баскетболистов. В этом году «Чемпионат» станет информационным партнёром данного мероприятия.

Две мужские и две женские команды проводят выставочный шоу-матч, классические правила баскетбола трансформируются, чтобы сделать событие наиболее зрелищным. Также всех гостей ждёт шоу-программа, выступление хедлайнера, конкурс по броскам сверху и конкурсы трёхочковых. Впервые на Матче звёзд пройдёт отдельный матч между женскими командами, а также драфт капитанов – команды выступят смешанными составами «Востока» и «Запада».

Матч звёзд АСБ — 2022 прошёл в Перми. Победу одержала команда «Восток».

Начало матча женских команд – в 11:25 по московскому времени, а мужских – в 14:30.

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