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Игроки сцепились во время матча «Миннесота» — «Орландо». Видео

Игроки сцепились во время матча «Миннесота» — «Орландо». Видео
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Во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесоты Тимбервулвз» с «Орландо Мэджик» произошла потасовка, виновниками которой стали защитник хозяев Остин Риверс и центровой гостей Мо Бамба.

Случай произошёл в конце третьей четверти. Риверс стоял рядом со скамейкой запасных «Орландо», где, по всей видимости, вёл диалог с Бамбой. Словесная перепалка игроков переросла в физическое воздействие. В результате часть игроков обеих команд принялась разнимать баскетболистов.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Остин Риверс и Мо Бамба были удалены с площадки, так же как и Джейлен Саггс («Мэджик»), Джейден Макдэниэлс («Тимбервулвз») и Торин Принс («Тимбервулвз»).

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