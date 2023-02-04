Стив Керр: «Голден Стэйт» по силам вновь стать чемпионами

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр убеждён, что калифорнийский клуб в состоянии повторить прошлогодний успех команды.



«Я до сих пор верю, что нам по силам вновь стать чемпионами. Я говорю об этом игрокам почти каждый день», – приводит слова Керра 95.7 The Game.



Напомним, «воины» стали чемпионами НБА в 2022 году, обыграв в финальной серии «Бостон Селтикс» со счётом 4-2. В общей сложности под руководством Керра калифорнийцы четыре раза выигрывали кубок Ларри О'Брайена (2015, 2017, 2018, 2022).



«Голден Стэйт Уорриорз» в нынешнем сезоне занимает восьмое место в Западной конференции с 26 победами при 26 поражениях. Следующую игру «Уорриорз» проведут с «Даллас Маверикс» на своей площадке 5 февраля (4:30 мск).

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