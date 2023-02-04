«Лейкерс» готовы расстаться с Уэстбруком ради Кайри Ирвинга

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» может предложить «Бруклин Нетс» за разыгрывающего Кайри Ирвинга как минимум драфт-пики первых раундов за 2027 и 2029 годы, а также разыгрывающего Расселла Уэстбрука. Об этом сообщает The Athletic.
Ранее стало известно, что 30-летний Ирвинг намерен покинуть «Бруклин». Игрок запросил у руководства клуба обмен в другую команду. В прошлом межсезонье защитник рассматривал аналогичный вариант, однако решил остаться в «Нетс».
34-летний Уэстбрук, в свою очередь, в нынешнем сезоне принял участие в 50 матчах, набирая в среднем 15,7 очка, делая 7,6 передачи и 6,3 подбора при реализации бросков 41,2%, где 28,1% – трёхочковые.
«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 12-е место в Западной конференции с 25 победами при 28 поражениях. Следующую игру «Лейкерс» проведут с «Нью-Орлеан Пеликанс» на выезде 5 февраля (2:00 мск).
- 4 февраля 2023
-
10:08
-
09:48
-
09:20
-
09:03
-
08:00
-
07:24
-
06:36
-
04:04
-
01:00
- 3 февраля 2023
-
23:56
-
23:45
-
23:08
-
22:43
-
22:38
-
22:05
-
22:01
-
20:55
-
20:53
-
19:56
-
19:35
-
18:52
-
17:50
-
16:19
-
15:17
-
13:58
-
13:41
-
12:42
-
12:16
-
11:24
-
10:59
-
10:28
-
10:15
-
09:44
-
09:18
-
09:00