Бэм Адебайо: самое важное — голосование среди игроков

Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо прокомментировал попадание на Матч всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации в качестве запасного игрока.
«Для меня самым важным было голосование среди игроков, а не среди представителей СМИ и болельщиков. Занять итоговое пятое место у коллег – это вызывает большое уважение», – приводит слова Адебайо обозреватель Five Reasons Sports Брэди Хоук.
Отметим, что 25-летний Адебайо занял 11-е место в голосовании болельщиков, пятое – у игроков и представителей СМИ соответственно.
В нынешнем сезоне центровой принял участие в 48 матчах, набирая в среднем 21,6 очка, делая 10 подборов и 3,1 передачи при реализации бросков 54,3% и штрафных 79,3%.
«Майами Хит» занимает шестое место в Восточной конференции с 29 победами при 24 поражениях. Следующую игру флоридцы проведут с «Милуоки Бакс» на выезде 5 февраля (4:00 мск).
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