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Игрок «Мемфиса» получил одноматчевую дисквалификацию

Игрок «Мемфиса» получил одноматчевую дисквалификацию
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Лёгкий форвард «Мемфис Гриззлиз» Диллон Брукс был дисквалифицирован Национальной баскетбольной ассоциацией на один матч. Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Форвард «Мемфиса» в прошлой игре регулярного сезона с «Кливленд Кавальерс» ударил в область промежности атакующего защитника «Кливленда» Донована Митчелла. После чего произошла потасовка с участием тренеров и игроков обоих команд. Митчелл, в свою очередь, был оштрафован на $ 20 тыс. за бросок мяча в соперника в качестве ответной меры.

В нынешнем сезоне 27-летний Брукс принял участие в 48 матчах, набирая в среднем 15,3 очка, делая 3,4 подбора и 2,6 передачи при реализации бросков 39,5%, где 31,3% – трёхочковые.

«Мемфис Гриззлиз» занимает второе место в Западной конференции с 32 победами при 20 поражениях. Следующую игру «Гриззлиз» проведут с «Торонто Рэпторс» на своей площадке 6 февраля (2:00 мск).

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