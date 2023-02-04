Джо Маззулла ответил, собирается ли использовать Янниса Адетокунбо в Матче звёзд НБА

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла, который возглавит команду тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо в Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации, ответил на вопрос, собирается ли он использовать Адетокунбо на протяжении всех 48 минут матча.



«Да», – приводит слова 34-летнего специалиста журналист The Athletic Джей Кинг на своей странице в социальной сети.



В нынешнем сезоне 28-летний Яннис принял участие в 41 матче, набирая в среднем 32,3 очка, делая 12,3 подбора и 5,1 передачи при реализации бросков 53,6%, где 27,3% – трёхочковые.



«Милуоки Бакс» занимает второе место в Восточной конференции с 35 победами при 17 поражениях. Следующую игру «олени» проведут с «Майами Хит» на своей площадке 5 февраля (4:00 мск).

Новость по теме Стал известен главный тренер команды Янниса Адетокунбо на Матче звёзд НБА