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Джо Маззулла ответил, собирается ли использовать Янниса Адетокунбо в Матче звёзд НБА

Джо Маззулла ответил, собирается ли использовать Янниса Адетокунбо в Матче звёзд НБА
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Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла, который возглавит команду тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо в Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации, ответил на вопрос, собирается ли он использовать Адетокунбо на протяжении всех 48 минут матча.

«Да», – приводит слова 34-летнего специалиста журналист The Athletic Джей Кинг на своей странице в социальной сети.

В нынешнем сезоне 28-летний Яннис принял участие в 41 матче, набирая в среднем 32,3 очка, делая 12,3 подбора и 5,1 передачи при реализации бросков 53,6%, где 27,3% – трёхочковые.

«Милуоки Бакс» занимает второе место в Восточной конференции с 35 победами при 17 поражениях. Следующую игру «олени» проведут с «Майами Хит» на своей площадке 5 февраля (4:00 мск).

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