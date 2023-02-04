Лука Дончич пропустит следующий матч
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Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич не примет участия в завтрашнем матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Голден Стэйт Уорриорз» из-за травмы. Об этом информирует Dallas Morning News.
Напомним, 23-летний игрок получил ушиб правой пятки во время игры с «Нью-Орлеан Пеликанс» (111:106) после жёсткого падения при попытке атаковать кольцо соперника.
В нынешнем сезоне Дончич принял участие в 47 матчах, набирая в среднем 33,4 очка, делая 8,9 подбора и 8,2 передачи при реализации бросков 50,4%, где 35,3% – трёхочковые.
«Даллас Маверикс» занимает четвёртое место в Западной конференции с 28 победами при 25 поражениях. «Бродяги» проведут завтрашнюю встречу с «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде (4:30 мск).
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