Передача Шенгюна и аллей-уп Саггса — в десятке лучших моментов игрового дня. Видео

Национальная баскетбольная ассоциация на своём официальном сайте опубликовала десятку лучших моментов прошедшего игрового дня. Сегодня было сыграно восемь матчей.
В первую тройку вошли моменты с участием лёгкого форварда «Сакраменто Кингз» Харрисона Барнса, центрового «Хьюстон Рокетс» Алперена Шенгюна и защитников «Орландо Мэджик» Джейлена Саггса и Коула Энтони.
Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Напомним, в самом результативном матче сегодняшнего игрового дня 28-летний камерунский центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид набрал 33 очка и совершил 10 подборов, оформив таким образом дабл-дабл.
Ранее во время матча регулярного сезона «Миннесоты Тимбервулвз» с «Орландо Мэджик» произошла потасовка, виновниками которой стали защитник хозяев Остин Риверс и центровой гостей Мо Бамба.
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