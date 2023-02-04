«Я ему даже ничего не сказал». Остин Риверс прокомментировал стычку с Мо Бамбой

Разыгрывающий «Миннесоты Тимбервулвз» Остин Риверс прокомментировал потасовку с центровым «Орландо Мэджик» Мо Бамбой, произошедшую во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации между этими командами.



«Не назову этот момент приятным. Мне даже больше стыдно. Я мог нанести ему удар, сломать себе руку и вылететь, таким образом, до конца сезона. Пересмотрите момент ещё раз – я ему даже ничего не сказал», – заявил Риверс в послематчевом интервью.



Напомним, случай произошёл в конце третьей четверти. Риверс стоял рядом со скамейкой запасных «Орландо», где, по всей видимости, вёл диалог с Бамбой. Словесная перепалка игроков переросла в физическое воздействие. В результате часть игроков обеих команд принялась разнимать баскетболистов.



Остин Риверс и Мо Бамба были удалены с площадки, так же как и Джейлен Саггс («Мэджик»), Джейден Макдэниэлс («Тимбервулвз») и Торин Принс («Тимбервулвз»).