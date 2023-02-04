«Бостон» может вернуть бывшего игрока

Руководство «Бостон Селтикс» всерьёз рассматривает вариант с приобретением тяжёлого форварда «Юты Джаз» Келли Олиника до наступления дедлайна Национальной баскетбольной ассоциации, намеченного на 9 февраля. Об этом сообщает Heavy.



Действующий контракт 31-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2023/2024 – частично гарантированный на $ 12,19 млн. Канадский баскетболист выступал за «Бостон» с сезона-2013/2014 по 2016/2017.



В нынешнем сезоне Олиник принял участие в 42 матчах, набирая в среднем 11,5 очка, делая пять подборов и 3,3 передачи при реализации бросков 48,8%, где 40,4% – трёхочковые.



«Бостон Селтикс» тем временем занимает первое место в Восточной конференции с 37 победами при 16 поражениях. Следующую игру «кельты» проведут с «Детройт Пистонс» на выезде 7 февраля (3:00 мск).

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