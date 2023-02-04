В «Клипперс» решили по поводу будущего Джона Уолла

Руководство «Лос-Анджелес Клипперс» активно ищет вторую сторону для обмена разыгрывающего Джона Уолла, информирует Los Angeles Times. Калифорнийский клуб также может рассмотреть вариант с выкупом контракта 32-летнего игрока.
«Многие представители лиги заявили, что «Клипперс» ищут клуб, который будет готов выменять Джона Уолла. Также в «Клипперс» не исключают возможность выкупа контракта баскетболиста», – говорится в источнике.
В нынешнем сезоне Уолл принял участие в 34 матчах, набирая в среднем 11,4 очка, делая 5,2 передачи и 2,7 подбора при реализации бросков 40,8%, где 30,3% – трёхочковые.
«Лос-Анджелес Клипперс» занимает пятое место в Западной конференции с 29 победами при 26 поражениях. Следующую игру «парусники» проведут с «Нью-Йорк Никс» на выезде 5 февраля (3:00 мск).
- 4 февраля 2023
-
14:31
-
14:21
-
14:07
-
13:49
-
13:38
-
13:29
-
12:59
-
12:50
-
12:09
-
11:56
-
11:26
-
11:17
-
10:49
-
10:40
-
10:35
-
10:08
-
09:48
-
09:20
-
09:03
-
08:00
-
07:24
-
06:36
-
04:04
-
01:00
- 3 февраля 2023
-
23:56
-
23:45
-
23:08
-
22:43
-
22:38
-
22:05
-
22:01
-
20:55
-
20:53
-
19:56
-
19:35