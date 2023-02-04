В «Клипперс» решили по поводу будущего Джона Уолла

Руководство «Лос-Анджелес Клипперс» активно ищет вторую сторону для обмена разыгрывающего Джона Уолла, информирует Los Angeles Times. Калифорнийский клуб также может рассмотреть вариант с выкупом контракта 32-летнего игрока.



«Многие представители лиги заявили, что «Клипперс» ищут клуб, который будет готов выменять Джона Уолла. Также в «Клипперс» не исключают возможность выкупа контракта баскетболиста», – говорится в источнике.



В нынешнем сезоне Уолл принял участие в 34 матчах, набирая в среднем 11,4 очка, делая 5,2 передачи и 2,7 подбора при реализации бросков 40,8%, где 30,3% – трёхочковые.



«Лос-Анджелес Клипперс» занимает пятое место в Западной конференции с 29 победами при 26 поражениях. Следующую игру «парусники» проведут с «Нью-Йорк Никс» на выезде 5 февраля (3:00 мск).

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