В «Далласе» не верят в возможный дуэт Луки Дончича с Кайри Ирвингом

Некоторые сотрудники «Даллас Маверикс» скептически относятся к возможному переходу звёздного разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга в стан техасской команды. Об этом сообщает The Athletic.



«Некоторые сотрудники «Маверикс» сомневаются по поводу долгосрочности потенциального дуэта Лука Дончич – Кайри Ирвинг, учитывая их абсолютно разное поведение за пределами площадки», – отмечается в источнике.



Ранее стало известно, что 30-летний Ирвинг намерен покинуть «Бруклин». Игрок запросил у руководства клуба обмен в другую команду. В прошлом межсезонье защитник рассматривал аналогичный вариант, однако решил остаться в «Нетс».



«Даллас» ранее проявлял интерес к Ирвингу и, как ожидается, обсудит возможную сделку с «Нетс» до дедлайна, который наступит в четверг, 9 февраля. Отмечается, что генеральный менеджер «Далласа» Нико Харрисон, бывший исполнительный директор Nike, и главный тренер команды Джейсон Кидд имеют давние отношения с Ирвингом.

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