Инсайдер: буду удивлён, если Кайри Ирвинг останется в «Бруклине» после дедлайна

Инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс считает, что руководство «Бруклин Нетс» успеет обменять звёздного разыгрывающего Кайри Ирвинга до наступления дедлайна, назначенного на 9 февраля.
«Я буду очень удивлён, если Кайри Ирвинг останется в клубе после дедлайна. Уверен, в «Нетс» решат, что с ним делать, до 9 февраля», – сказал Хэйнс в эфире NBA TV.
Напомним, 30-летний Ирвинг намерен покинуть «Бруклин». Игрок запросил у руководства клуба обмен в другую команду. В прошлом межсезонье защитник рассматривал аналогичный вариант, однако решил остаться в «Нетс».
Ранее сообщалось о возможном переходе Ирвинга в «Даллас», однако в техасском клубе скептически относятся к возможному переходу звёздного разыгрывающего и не верят в возможный дуэт Луки Дончича с американцем.
Дедлайн НБА – это последний день перед закрытием трансферного окна. Как правило, клубы стараются максимально улучшить свои составы, разгрузить платёжные ведомости и выгодно обменять истекающие контракты игроков. Особенно это касается команд, претендующих на чемпионство.
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