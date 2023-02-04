Игрок «Орландо» — о конфликте Бамбы с Риверсом: дикая сюжетная линия

Разыгрывающий «Орландо Мэджик» Коул Энтони отреагировал на потасовку с участием одноклубника Мо Бамбы и разыгрывающего «Миннесоты Тимбервулвз» Остина Риверса, произошедшую во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации между этими командами.



«Однако дикая сюжетная линия в НБА!» – написал Энтони в соцсетях.



Напомним, инцидент произошёл в конце третьей четверти. Риверс стоял рядом со скамейкой запасных «Орландо», где, по всей видимости, вёл диалог с Бамбой. Словесная перепалка игроков переросла в физическое воздействие. В результате часть игроков обеих команд принялась разнимать баскетболистов.



Остин Риверс и Мо Бамба были удалены с площадки, так же как и Джейлен Саггс («Мэджик»), Джейден Макдэниэлс («Тимбервулвз») и Торин Принс («Тимбервулвз»).

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