«Риверс очень чувствительный». Игрок «Орландо» — о конфликте Бамбы с Риверсом

Разыгрывающий «Орландо Мэджик» Маркелл Фульц прокомментировал потасовку с участием одноклубника Мо Бамбы и разыгрывающего «Миннесоты Тимбервулвз» Остина Риверса, произошедшую во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации между этими командами.



«Обычный трэш-ток, ничего особенного. Остин Риверс явно очень чувствительный», – приводит слова Фульца The Athletic.



Напомним, инцидент произошёл в конце третьей четверти. Риверс стоял рядом со скамейкой запасных «Орландо», где, по всей видимости, вёл диалог с Бамбой. Словесная перепалка игроков переросла в физическое воздействие. В результате часть игроков обеих команд принялась разнимать баскетболистов.



Остин Риверс и Мо Бамба были удалены с площадки, так же как и Джейлен Саггс («Мэджик»), Джейден Макдэниелс («Тимбервулвз») и Торин Принс («Тимбервулвз»).