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«Енисей» оказался сильнее «Минска» в Единой лиге ВТБ

«Енисей» оказался сильнее «Минска» в Единой лиге ВТБ
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Красноярский «Енисей» обыграл «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Фалкон Клаб-Арена» в столице Беларуси и завершилась победой гостей паркета со счётом 69:42.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джеймс Томпсон, набравший 18 очков. 12 очков на свой счёт записал Анджело Уорнер. Девять очков на счету Евгения Белянкова. По восемь баллов набрали Владислав Трушкин и Григорий Мотовилов.

В составе «Минска» 13 очков на счету ДаКуана Брейси. 11 очков набрал Зак Смит.

В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ «Енисей» сыграет на домашнем паркете с «Автодором». Встреча состоится 8 февраля. «Минск» в следующем туре встретится на выезде с «Пармой-Пари». Встреча состоится также 8 февраля.

Единая лига ВТБ. Группа Б
04 февраля 2023, суббота. 16:00 МСК
Минск
Минск, Беларусь
Окончен
42 : 69
Енисей
Красноярск, Россия
Минск: Смит - 9, Пантович - 4, Брейси - 2, Стубеда - 2, Близнюк, Дуду, Микульский, Мороз, Паско, Третьяк, Шливанчанин, Эрнандес-Зиненко
Енисей: Томпсон - 8, Викторов - 5, Уорнер - 5, Мотовилов - 3, Балашов - 2, Трушкин - 2, Белянков - 1, Бабушкин, Герасимов, Гудумак, Загретдинов, Сонько
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