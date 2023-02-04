«Енисей» оказался сильнее «Минска» в Единой лиге ВТБ

Красноярский «Енисей» обыграл «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Фалкон Клаб-Арена» в столице Беларуси и завершилась победой гостей паркета со счётом 69:42.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джеймс Томпсон, набравший 18 очков. 12 очков на свой счёт записал Анджело Уорнер. Девять очков на счету Евгения Белянкова. По восемь баллов набрали Владислав Трушкин и Григорий Мотовилов.
В составе «Минска» 13 очков на счету ДаКуана Брейси. 11 очков набрал Зак Смит.
В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ «Енисей» сыграет на домашнем паркете с «Автодором». Встреча состоится 8 февраля. «Минск» в следующем туре встретится на выезде с «Пармой-Пари». Встреча состоится также 8 февраля.
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