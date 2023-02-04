Главный тренер «Енисея» остался недоволен игрой команды в победном матче с «Минском»
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Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович остался недоволен игрой своих подопечных в победном для красноярцев матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Минском» (69:42).
«Поздравляю своих игроков. Это важная для нас победа. Игра была сложная для нас, я видел много нервов перед игрой, даже панику, не знаю почему. Особенно первые три четверти, в которых мы сыграли недостаточно качественно в нападении, с большим количеством потерь.
Когда мы закончили игру с 22 потерями, не забросили девять бросков со штрафной линии, как тренер я не могу быть удовлетворён качеством такой игры. Четвёртая четверть была лучше, под нашим контролем, но первые три мы могли сыграть гораздо лучше», — приводит слова Анзуловича пресс-служба «Енисея».
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