Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Перкинс: Ирвинг — хуже врага для Дюранта. Из-за него «Нетс» покинул Харден

Перкинс: Ирвинг — хуже врага для Дюранта. Из-за него «Нетс» покинул Харден
Комментарии

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс раскритиковал американского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга за желание покинуть клуб. Напомним, ранее стало известно, что Ирвинг попросил руководство «Нетс» обменять его до 9 февраля.

«Кайри Ирвинг — это человек, которому нельзя доверять. Он сказал, что Кевин Дюрант является его лучшим другом. Ну и где дружба? Не нужно и врага, когда есть такой друг. Взгляните на его поступки за время выступлений с «Нетс». Из-за него ушёл Джеймс Харден.

Ему не раз предлагали продлить контракт. «Бруклин Нетс» ни чёрта не должны делать. Клубу необходимо делать то, что лучше для клуба», – сказал Перкинс в эфире ESPN.

Новость по теме
«Лейкерс» готовы расстаться с Уэстбруком ради Кайри Ирвинга

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023