Перкинс: Ирвинг — хуже врага для Дюранта. Из-за него «Нетс» покинул Харден

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс раскритиковал американского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга за желание покинуть клуб. Напомним, ранее стало известно, что Ирвинг попросил руководство «Нетс» обменять его до 9 февраля.

«Кайри Ирвинг — это человек, которому нельзя доверять. Он сказал, что Кевин Дюрант является его лучшим другом. Ну и где дружба? Не нужно и врага, когда есть такой друг. Взгляните на его поступки за время выступлений с «Нетс». Из-за него ушёл Джеймс Харден.

Ему не раз предлагали продлить контракт. «Бруклин Нетс» ни чёрта не должны делать. Клубу необходимо делать то, что лучше для клуба», – сказал Перкинс в эфире ESPN.

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