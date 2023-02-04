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Ирвинг пропустит матч с «Вашингтоном». Ранее он запросил обмен из «Бруклина»

Ирвинг пропустит матч с «Вашингтоном». Ранее он запросил обмен из «Бруклина»
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг не примет участия в матче регулярного чемпионата НБА с «Вашингтон Уизардс», сообщает пресс-служба команды. Сообщается, что у игрока проблемы с икроножной мышцей.

Ранее стало известно, что Кайри Ирвинг запросил у руководства «Бруклин Нетс» обмен до дедлайна 9 февраля. В противном случае баскетболист покинет клуб летом на правах свободного агента.

Стоит отметить, что Кайри Ирвинг летом также запрашивал обмен, но в итоге воспользовался опцией игрока и продлил контракт ещё на сезон.

В нынешнем сезоне 30-летний разыгрывающий принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал в среднем 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,3 результативной передачи.

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