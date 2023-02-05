«Бруклин» без Ирвинга, Дюранта и Симмонса обыграл «Вашингтон»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 125:123.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кэмерон Томас, набравший 44 очка. 29 очков набрал Эдмонд Самнер. Дабл-дабл из 15 очков и 15 очков и 13 подборов на счету Николаса Клэкстона.



В составе гостей 38 очков набрал Кристапс Порзингис. 23 балла на счету Дени Авдии. Дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов оформил Дэниел Гэффорд.



Примечательно, что «Бруклин» проводил этот матч сразу без трёх травмированных лидеров — Бена Симмонса, Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга, которые испытывают проблемы со здоровьем.