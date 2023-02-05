«Бруклин» без Ирвинга, Дюранта и Симмонса обыграл «Вашингтон»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 125:123.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кэмерон Томас, набравший 44 очка. 29 очков набрал Эдмонд Самнер. Дабл-дабл из 15 очков и 15 очков и 13 подборов на счету Николаса Клэкстона.
В составе гостей 38 очков набрал Кристапс Порзингис. 23 балла на счету Дени Авдии. Дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов оформил Дэниел Гэффорд.
Примечательно, что «Бруклин» проводил этот матч сразу без трёх травмированных лидеров — Бена Симмонса, Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга, которые испытывают проблемы со здоровьем.
НБА - регулярный чемпионат
05 февраля 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
125 : 123
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Бруклин Нетс: Томас - 44, Самнер - 29, Клэкстон - 15, Миллз - 13, О'Нил - 10, Карри - 9, Ватанабэ - 3, Харрис - 2, Дюк, Дюрант, Ирвинг, Моррис, Симмонс, Смит, Уоррен, Шарп, Эдвардс
Вашингтон Уизардс: Порзингис - 38, Авдия - 23, Моррис - 18, Кисперт - 15, Гэффорд - 10, Гудвин - 8, Нанн - 5, Райт - 4, Кузма - 2, Бартон, Бил, Гибсон, Гилл, Дэвис, Кэри, Тодд
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