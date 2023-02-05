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Леброну Джеймсу осталось 35 очков до рекорда Карима Абдул-Джаббара

Леброну Джеймсу осталось 35 очков до рекорда Карима Абдул-Джаббара
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После очередного матча регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс», звёздный форвард «озёрников» Леброн Джеймс приблизился к рекорду легендарного Карима Абдул-Джаббара по количеству набранных очков за карьеру. В активе Абдул-Джаббара 38 387 очков, а у Леброна их теперь 38 352.

Таким образом, Леброну осталось набрать всего 35 очков, чтобы сравняться с легендарным баскетболистом и 36 баллов, чтобы превзойти его. В среднем в нынешнем сезоне Леброн набирает 30 очков за игру, следовательно, Леброн находится в одном-двух матчах от момента, когда он станерт самым результативным игроком в истории.

Напомним, встреча «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» завершилась победой «Пеликанс» со счётом 131:126. «Пеликанс» прервали десятиматчевую серию поражений. «Лейкерс», в свою очередь, потерпели первое поражение после двух побед подряд.

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