Результаты всех матчей НБА 5 февраля, турнирная таблица

5 февраля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 9 матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.



«Бруклин Нетс» – «Вашингтон Уизардс» – 125:123

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 131:126

«Детройт Пистонс» – «Финикс Санз» – 100:116

«Нью-Йорк Никс» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 128:134 ОТ

«Чикаго Буллз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 129:121

«Милуоки Бакс» – «Майами Хит» – 123:115

«Оклахома-Сити Тандер» – «Хьюстон Рокетс» – 153:121

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Даллас Маверикс» – 119:113

«Денвер Наггетс» – «Атланта Хоукс» – 128:108

В вечерней программе сегодняшнего игрового дня состоится матч «Шарлотт Хорнетс» – «Орландо Мэджик».