Результаты всех матчей НБА 5 февраля, турнирная таблица
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5 февраля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 9 матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Бруклин Нетс» – «Вашингтон Уизардс» – 125:123
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 131:126
«Детройт Пистонс» – «Финикс Санз» – 100:116
«Нью-Йорк Никс» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 128:134 ОТ
«Чикаго Буллз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 129:121
«Милуоки Бакс» – «Майами Хит» – 123:115
«Оклахома-Сити Тандер» – «Хьюстон Рокетс» – 153:121
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Даллас Маверикс» – 119:113
«Денвер Наггетс» – «Атланта Хоукс» – 128:108
В вечерней программе сегодняшнего игрового дня состоится матч «Шарлотт Хорнетс» – «Орландо Мэджик».
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