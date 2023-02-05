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Леброн Джеймс вылетел на трибуны к болельщикам. Видео

Леброн Джеймс вылетел на трибуны к болельщикам. Видео
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Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Нью-Орлеан Пеликанс» (126:131) кинулся за уходящим в аут мячом, в результате чего вылетел на трибуны к болельщикам. Эпизод случился в заключительной четверти, когда Леброн попытался побороться за отскок.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 38-летний форвард принял участие в 43 матчах, набирая в среднем 30 очков, делая 8,5 подбора и 7,1 передачи при реализации бросков 50,5%, где 30,8% – трёхочковые.

«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 13-е место в Западной конференции с 25 победами при 29 поражениях. Следующую игру «озёрники» проведут с «Оклахома-Сити Тандер» на своей площадке 8 февраля (6:00 мск).

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