Кайл Кузма прибыл на матч с «Бруклином» в оригинальном наряде. Видео

Лёгкий форвард «Вашингтона» Кайл Кузма появился на арене перед матчем регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Бруклин Нетс» (123:125) в необычной куртке, напоминающей спасательный жилет.

Видео можно посмотреть на канале ESPN в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Кузма в игре с «Бруклином» отметился двумя очками, двумя подборами и пятью результативными передачами за 11 минут, проведённых на площадке.



В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в 51 матче, набирая в среднем 21,3 очка, делая 7,6 подбора и четыре передачи при реализации бросков 45,3%, где 33,2% – трёхочковые.



«Вашингтон Уизардс» занимает 11-е место в Восточной конференции с 24 победами при 28 поражениях. Следующую игру «волшебники» проведут с «Кливленд Кавальерс» на своей площадке 7 февраля (3:00 мск).