НБА объявила наказания игрокам, устроившим потасовку в матче «Миннесота» – «Орландо»

Национальная баскетбольная ассоциация объявила о санкциях в отношении разыгрывающего «Миннесоты» Остина Риверса и центрового «Орландо» Мо Бамбы. Игрок «Миннесоты» получил дисквалификацию на три матча, игрок «Орландо» – отстранение от четырёх игр. Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.



Напомним, инцидент произошёл вчера, 5 февраля, в конце третьей четверти встречи «Тимбервулвз» – «Мэджик» (120:127). Риверс стоял рядом со скамейкой запасных «Орландо», где вёл диалог с Бамбой. Словесная перепалка игроков переросла в физическое воздействие. В результате часть игроков обеих команд принялась разнимать баскетболистов.



Остин Риверс и Мо Бамба были удалены с площадки, так же как и Джейлен Саггс («Мэджик»), Джейден Макдэниелс («Тимбервулвз») и Торин Принс («Тимбервулвз»).