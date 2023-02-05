Джейлен Брансон отреагировал на попадание Джулиуса Рэндла на Матч звёзд НБА

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Клипперс» (128:134) прокомментировал попадание одноклубника Джулиуса Рэндла на Матч всех звёзд.
«Я был очень рад за Джулиуса. Он проводит особенный сезон, поэтому я был взволнован, когда услышал новости. Что касается меня, то я могу контролировать лишь то, что я делаю», – заявил Брансон в послематчевом интервью.
В нынешнем сезоне 26-летний Брансон принял участие в 50 матчах, набирая в среднем 23,2 очка, делая 6,2 передачи и 3,5 подбора при реализации бросков 47,4%, где 40,4% – трёхочковые.
«Нью-Йорк Никс» занимает седьмое место в Восточной конференции с 28 победами при 26 поражениях. Следующую игру «Никс» проведут с «Филадельфией Сиксерс» на своей площадке 6 февраля (2:00 мск).
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