Джейлен Брансон отреагировал на попадание Джулиуса Рэндла на Матч звёзд НБА

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Клипперс» (128:134) прокомментировал попадание одноклубника Джулиуса Рэндла на Матч всех звёзд.



«Я был очень рад за Джулиуса. Он проводит особенный сезон, поэтому я был взволнован, когда услышал новости. Что касается меня, то я могу контролировать лишь то, что я делаю», – заявил Брансон в послематчевом интервью.



В нынешнем сезоне 26-летний Брансон принял участие в 50 матчах, набирая в среднем 23,2 очка, делая 6,2 передачи и 3,5 подбора при реализации бросков 47,4%, где 40,4% – трёхочковые.



«Нью-Йорк Никс» занимает седьмое место в Восточной конференции с 28 победами при 26 поражениях. Следующую игру «Никс» проведут с «Филадельфией Сиксерс» на своей площадке 6 февраля (2:00 мск).

Новость по теме Владелец «Нью-Йорка» рассказал о планах по продаже клуба