Стивен Эй Смит: «чувство сожаления» — не те слова, которые я применил бы к Дюранту

Известный телевизионный эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает, что сочувствие будет неуместно в отношении звёздного форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта на фоне возможного ухода разыгрывающего Кайри Ирвинга из нью-йоркского клуба.
«Я люблю Кевина Дюранта. Настоящая суперзвезда. Но «чувство сожаления» – это не те слова, которые я бы применил к нему. Это его рук дело: он покинул «Уорриорз» и перешёл в «Нетс», чтобы объединиться с Ирвингом», – заявил Смит в эфире программы NBA on ESPN.
Напомним, Кайри Ирвинг запросил у руководства «Бруклин Нетс» обмен до дедлайна 9 февраля. В противном случае баскетболист покинет клуб летом на правах свободного агента. Ранее стала известна позиция «Лос-Анджелес Лейкерс» и звёздного лёгкого форварда Леброна Джеймса по Кайри Ирвингу.
- 5 февраля 2023
-
13:03
-
12:34
-
12:21
-
10:56
-
10:37
-
10:09
-
09:50
-
09:45
-
09:15
-
07:30
-
07:19
-
07:02
-
06:23
-
04:51
-
04:47
-
04:41
- 4 февраля 2023
-
23:49
-
23:03
-
22:58
-
21:41
-
20:34
-
19:59
-
18:36
-
18:04
-
17:43
-
17:12
-
16:55
-
16:42
-
16:20
-
15:33
-
15:23
-
15:09
-
14:31
-
14:21
-
14:07