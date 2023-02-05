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Стивен Эй Смит: «чувство сожаления» — не те слова, которые я применил бы к Дюранту

Стивен Эй Смит: «чувство сожаления» — не те слова, которые я применил бы к Дюранту
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Известный телевизионный эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает, что сочувствие будет неуместно в отношении звёздного форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта на фоне возможного ухода разыгрывающего Кайри Ирвинга из нью-йоркского клуба.

«Я люблю Кевина Дюранта. Настоящая суперзвезда. Но «чувство сожаления» – это не те слова, которые я бы применил к нему. Это его рук дело: он покинул «Уорриорз» и перешёл в «Нетс», чтобы объединиться с Ирвингом», – заявил Смит в эфире программы NBA on ESPN.

Напомним, Кайри Ирвинг запросил у руководства «Бруклин Нетс» обмен до дедлайна 9 февраля. В противном случае баскетболист покинет клуб летом на правах свободного агента. Ранее стала известна позиция «Лос-Анджелес Лейкерс» и звёздного лёгкого форварда Леброна Джеймса по Кайри Ирвингу.

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