«Ответ вы и так знаете». Леброн Джеймс — о шансах на чемпионство с Кайри Ирвингом

Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопрос, поможет ли переход разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга лос-анджелесскому клубу выиграть чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации.



«По поводу возможного прихода Кайри вам лучше задать вопрос Робу Пелинке (генеральный менеджер. – Прим. «Чемпионата»). Повысит ли Кайри шансы на чемпионский титул? Думаю, ответ вы и так знаете», – приводит слова Джеймса Lakers Nation.



Напомним, Кайри Ирвинг запросил у руководства «Бруклин Нетс» обмен до дедлайна, назначенного на 9 февраля. В противном случае американский баскетболист покинет клуб летом на правах свободного агента. Ранее стала известна позиция «озёрников» и Леброна Джеймса по Кайри Ирвингу.