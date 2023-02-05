«Ответ вы и так знаете». Леброн Джеймс — о шансах на чемпионство с Кайри Ирвингом
Поделиться
Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопрос, поможет ли переход разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга лос-анджелесскому клубу выиграть чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации.
«По поводу возможного прихода Кайри вам лучше задать вопрос Робу Пелинке (генеральный менеджер. – Прим. «Чемпионата»). Повысит ли Кайри шансы на чемпионский титул? Думаю, ответ вы и так знаете», – приводит слова Джеймса Lakers Nation.
Напомним, Кайри Ирвинг запросил у руководства «Бруклин Нетс» обмен до дедлайна, назначенного на 9 февраля. В противном случае американский баскетболист покинет клуб летом на правах свободного агента. Ранее стала известна позиция «озёрников» и Леброна Джеймса по Кайри Ирвингу.
Комментарии
- 5 февраля 2023
-
13:03
-
12:34
-
12:21
-
10:56
-
10:37
-
10:09
-
09:50
-
09:45
-
09:15
-
07:30
-
07:19
-
07:02
-
06:23
-
04:51
-
04:47
-
04:41
- 4 февраля 2023
-
23:49
-
23:03
-
22:58
-
21:41
-
20:34
-
19:59
-
18:36
-
18:04
-
17:43
-
17:12
-
16:55
-
16:42
-
16:20
-
15:33
-
15:23
-
15:09
-
14:31
-
14:21
-
14:07
Партнерский контент