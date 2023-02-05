Инсайдер: у «Лейкерс» есть активы для приобретения Кайри Ирвинга
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Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски заявил, что у руководства «Лос-Анджелес Лейкерс» есть достаточно активов для приобретения звёздного разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга.
«Вам следует понаблюдать за «озёрниками». У них есть активы для того, чтобы выменять Кайри Ирвинга», – заявил Войнаровски в эфире передачи NBA Countdown.
Напомним, Кайри Ирвинг запросил у руководства «Бруклин Нетс» обмен до дедлайна, назначенного на 9 февраля. В противном случае американский баскетболист покинет клуб летом на правах свободного агента.
Ранее лёгкий форвард Леброн Джеймс ответил на вопрос, поможет ли переход Кайри Ирвинга лос-анджелесскому клубу выиграть чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации.
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