Инсайдер: у «Лейкерс» есть активы для приобретения Кайри Ирвинга

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски заявил, что у руководства «Лос-Анджелес Лейкерс» есть достаточно активов для приобретения звёздного разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга.



«Вам следует понаблюдать за «озёрниками». У них есть активы для того, чтобы выменять Кайри Ирвинга», – заявил Войнаровски в эфире передачи NBA Countdown.



Напомним, Кайри Ирвинг запросил у руководства «Бруклин Нетс» обмен до дедлайна, назначенного на 9 февраля. В противном случае американский баскетболист покинет клуб летом на правах свободного агента.



Ранее лёгкий форвард Леброн Джеймс ответил на вопрос, поможет ли переход Кайри Ирвинга лос-анджелесскому клубу выиграть чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации.