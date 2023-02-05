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Леброн Джеймс: надеюсь, я оказал сильное влияние

Леброн Джеймс: надеюсь, я оказал сильное влияние
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Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после матча регулярного сезона с «Нью-Орлеан Пеликанс» (126:131) выразил надежду, что общество по достоинству оценит его вклад в баскетбол, а также обратит внимание на общественную деятельность.

«Надеюсь, я оказал сильное влияние, чтобы люди могли оценить то, что я сделал. Надеюсь, они будут ценить и то, что я делаю за пределами площадки, даже когда я закончу карьеру», – приводит слова Джеймса Lakers Daily.

В нынешнем сезоне 38-летний форвард принял участие в 43 матчах, набирая в среднем 30 очков, делая 8,5 подбора и 7,1 передачи при реализации бросков 50,5%, где 30,8% – трёхочковые.

«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 13-е место в Западной конференции с 25 победами при 29 поражениях. Следующую игру «озёрники» проведут с «Оклахома-Сити Тандер» на своей площадке 8 февраля (6:00 мск).

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