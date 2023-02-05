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Бывший член сборной всех звёзд защиты НБА намерен вернуться в лигу

Бывший член сборной всех звёзд защиты НБА намерен вернуться в лигу
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Лёгкий форвард Андре Роберсон, появлявшийся последний раз на площадке Национальной баскетбольной ассоциации в сезоне-2020/2021 в составе «Бруклин Нетс», рассчитывает вернуться в лигу. Об этом сообщает Norman Transcript.

На данный момент 31-летний баскетболист, выбранный под общим 26-м номером на драфте-2013, выступает за фарм-клуб «Оклахома-Сити Тандер» в Лиге развития НБА.

За семилетнюю карьеру в НБА Роберсон заработал суммарно $ 36,68 млн. Самый крупный контракт он заключил с «Тандер» в 2017 году на три года – $ 30 млн.

В общей сложности форвард принял участие в 307 играх, набирая в среднем 4,5 очка, 4,0 подбора и 0,9 перехвата, проводя на площадке 22,2 минуты. По итогам сезона-2016/2017 Роберсон вошёл во вторую сборную всех звёзд защиты.

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