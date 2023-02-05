Единая лига ВТБ объявила символическую пятёрку тура

Пресс-служба Единой лиги ВТБ объявила символическую пятёрку по итогам очередного тура. В топ-5 лучших баскетболистов вошли Алексей Швед (ЦСКА), Джеймс Томпсон («Енисей»), Джастин Роберсон («Парма-Пари»), Джейлен Бэрфорд («Локомотив-Кубань») и Томас Эртель («Зенит»).
Алексей Швед стал автором дабл-дабла в матче с «Пари НН» – 21 очко и 13 результативных передач. Джеймс Томпсон помог «Енисею» обыграть «Минск», проведя лучший матч в текущем сезоне. Джастин Роберсон, в свою очередь, отметился 25 очками, четырьмя передачами и тремя подборами в игре с «Самарой».
На счету Джейлена Бэрфорда 22 очка, пять передач и четыре подбора – это помогло «Локомотиву–Кубань» обыграть УНИКС. Томас Эртель внёс свой вклад в победу «Зенита», набрав в матче с МБА 16 очков, восемь передач и четыре подбора.
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