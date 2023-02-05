«Они накажут нас за любую расслабленность». Томпкинс высказался об игре с ЦСКА
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Форвард «Зенита» Трэй Томпкинс высказался по поводу предстоящей встречи с ЦСКА в Единой лиге ВТБ.
«Чтобы победить, нам необходимо играть в свой баскетбол на протяжении всех 40 минут, потому что ЦСКА накажет нас за любую расслабленность, за любую ошибку. Защита, подборы и движение мяча в нападении — это то, что делает нас опасными в матче с любым соперником, так что именно это мы и должны делать», — приводит слова Томпкинса пресс-служба «Зенита».
Встреча состоится завтра, 6 февраля, в Москве. Начало игры — в 20:00 по московскому времени.
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