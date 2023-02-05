Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Они накажут нас за любую расслабленность». Томпкинс высказался об игре с ЦСКА

«Они накажут нас за любую расслабленность». Томпкинс высказался об игре с ЦСКА
Комментарии

Форвард «Зенита» Трэй Томпкинс высказался по поводу предстоящей встречи с ЦСКА в Единой лиге ВТБ.

«Чтобы победить, нам необходимо играть в свой баскетбол на протяжении всех 40 минут, потому что ЦСКА накажет нас за любую расслабленность, за любую ошибку. Защита, подборы и движение мяча в нападении — это то, что делает нас опасными в матче с любым соперником, так что именно это мы и должны делать», — приводит слова Томпкинса пресс-служба «Зенита».

Встреча состоится завтра, 6 февраля, в Москве. Начало игры — в 20:00 по московскому времени.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023