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Источник: Ирвинг не примет участия в матчах «Бруклина» до дедлайна

Источник: Ирвинг не примет участия в матчах «Бруклина» до дедлайна
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«Бруклин Нетс» не планирует задействовать разыгрывающего Кайри Ирвинга до окончания дедлайна, сообщает инсайдер Крис Хэйнс.

По сообщениям источника, план «Бруклина» заключается в том, чтобы удовлетворить запрос и обменять Ирвинга до дедлайна 9 февраля.

Напомним, Кайри Ирвинг запросил у руководства «Бруклин Нетс» обмен до дедлайна, назначенного на 9 февраля. В противном случае американский баскетболист покинет клуб летом на правах свободного агента.

Ранее лёгкий форвард Леброн Джеймс ответил на вопрос, поможет ли переход Кайри Ирвинга лос-анджелесскому клубу выиграть чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации.

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