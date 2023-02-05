Источник: Ирвинг не примет участия в матчах «Бруклина» до дедлайна

«Бруклин Нетс» не планирует задействовать разыгрывающего Кайри Ирвинга до окончания дедлайна, сообщает инсайдер Крис Хэйнс.

По сообщениям источника, план «Бруклина» заключается в том, чтобы удовлетворить запрос и обменять Ирвинга до дедлайна 9 февраля.

Напомним, Кайри Ирвинг запросил у руководства «Бруклин Нетс» обмен до дедлайна, назначенного на 9 февраля. В противном случае американский баскетболист покинет клуб летом на правах свободного агента.



Ранее лёгкий форвард Леброн Джеймс ответил на вопрос, поможет ли переход Кайри Ирвинга лос-анджелесскому клубу выиграть чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации.