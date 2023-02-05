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Гомельский: Обрадович — один из лучших тренеров в Европе

Гомельский: Обрадович — один из лучших тренеров в Европе
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался по поводу главного тренера «Партизана» Желько Обрадовича.

«Желько Обрадович — один из лучших тренеров в Европе, обладающий огромным опытом и невероятной харизмой. Очень надеюсь, что «Партизан» под его руководством в восьмёрку сильнейших в Евролиге войдёт. Но гарантий дать не могу. Слишком конкурентной оказалась Евролига в текущем сезоне», — написал Гомельский на своём сайте.

Обрадович является самым титулованным тренером Европы. Он выигрывал Евролигу девять раз, приводя к титулу «Партизан», «Ховентуд», «Реал», «Панатинаикос» и «Фенербахче».

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