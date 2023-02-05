Ховард станет участником тайваньского Матча всех звёзд
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Экс-игрок НБА, чемпион лиги Дуайт Ховард примет участие в первом в истории Матче всех звёзд тайваньской лиги T1, основанной в 2021 году.
Он был выбран в качестве капитана команды «Инфинити». Матч состоится 28 февраля в Тайбэе, Тайвань.
Кроме того, американец примет участие в конкурсе трёхочковых.
В прошлом сезоне в составе «Лейкерс» Ховард набирал в среднем 6,2 очка и совершал 5,9 подбора за 16,2 минуты на паркете.
За карьеру Ховард трижды становился лучшим оборонительным игроком, восемь раз входил в символические сборные сезона и участвовал в восьми Матчах всех звёзд.
Ховард показал результаты работы над трёхочковыми в межсезонье:
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