Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ховард станет участником тайваньского Матча всех звёзд

Ховард станет участником тайваньского Матча всех звёзд
Комментарии

Экс-игрок НБА, чемпион лиги Дуайт Ховард примет участие в первом в истории Матче всех звёзд тайваньской лиги T1, основанной в 2021 году.

Он был выбран в качестве капитана команды «Инфинити». Матч состоится 28 февраля в Тайбэе, Тайвань.

Кроме того, американец примет участие в конкурсе трёхочковых.

В прошлом сезоне в составе «Лейкерс» Ховард набирал в среднем 6,2 очка и совершал 5,9 подбора за 16,2 минуты на паркете.

За карьеру Ховард трижды становился лучшим оборонительным игроком, восемь раз входил в символические сборные сезона и участвовал в восьми Матчах всех звёзд.

Ховард показал результаты работы над трёхочковыми в межсезонье:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023