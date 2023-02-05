Ховард станет участником тайваньского Матча всех звёзд

Экс-игрок НБА, чемпион лиги Дуайт Ховард примет участие в первом в истории Матче всех звёзд тайваньской лиги T1, основанной в 2021 году.

Он был выбран в качестве капитана команды «Инфинити». Матч состоится 28 февраля в Тайбэе, Тайвань.

Кроме того, американец примет участие в конкурсе трёхочковых.

В прошлом сезоне в составе «Лейкерс» Ховард набирал в среднем 6,2 очка и совершал 5,9 подбора за 16,2 минуты на паркете.



За карьеру Ховард трижды становился лучшим оборонительным игроком, восемь раз входил в символические сборные сезона и участвовал в восьми Матчах всех звёзд.

Ховард показал результаты работы над трёхочковыми в межсезонье: