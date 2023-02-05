Карри может пропустить Матч всех звёзд НБА из-за травмы левой ноги

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри выбыл на несколько недель из-за травмы левой ноги в матче с «Даллас Маверикс» (119:113). Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Карри, вероятнее всего, не сможет принять участие в Матче всех звёзд НБА, который пройдет в Солт-Лейк-Сити 19 февраля.

В нынешнем сезоне 34-летний Карри принял участие в 38 матчах, набирая в среднем 29,4 очка, делая 6,4 передачи и 6,3 подбора при реализации бросков 49,5%, где 42,7% – трёхочковые.



«Голден Стэйт Уорриорз» занимает седьмое место в Западной конференции с 27 победами при 26 поражениях. Следующую игру «воины» проведут с «Оклахома-Сити Тандер» на своей площадке 7 февраля (6:00 мск).